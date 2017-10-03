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У Києві чоловік, погрожуючи гранатою, пограбував два пункти видачі швидких кредитів

Грабіжники за два рази виніс понад 50 тис грн
У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи гранатою, пограбував два пункти видачі швидких кредитів на вулиці Драйзера і проспекті Маяковського.
У Києві чоловік, погрожуючи гранатою, пограбував два пункти видачі швидких кредитів Фото: kyiv.npu.gov.ua

У першому випадку зловмисник виніс більш ніж 15 тис гривень, у другому - близько 40 тис гривень, повідомляє сайт столичної поліції.

Правоохоронці опитали фахівців з обслуговування клієнтів, які в момент злочину були на робочих місцях, а також поспілкувалися зі свідками й очевидцями.


Фото: kyiv.npu.gov.ua

Матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу. Поліцейські розшукують грабіжника.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 лютого, у центрі Києва пограбували помічника судді Апеляційного суду Київської області.

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10 03 2017 16:19
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