НОВИНИУ Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи гранатою, пограбував два пункти видачі швидких кредитів на вулиці Драйзера і проспекті Маяковського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві чоловік, погрожуючи гранатою, пограбував два пункти видачі швидких кредитів
Грабіжники за два рази виніс понад 50 тис грн
Фото: kyiv.npu.gov.ua
У першому випадку зловмисник виніс більш ніж 15 тис гривень, у другому - близько 40 тис гривень, повідомляє сайт столичної поліції.
Правоохоронці опитали фахівців з обслуговування клієнтів, які в момент злочину були на робочих місцях, а також поспілкувалися зі свідками й очевидцями.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу. Поліцейські розшукують грабіжника.
Нагадаємо, що у вівторок, 28 лютого, у центрі Києва пограбували помічника судді Апеляційного суду Київської області.
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10 03 2017 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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