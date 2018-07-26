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У Києві чоловік у військовій формі підпалив себе біля Міноборони, - ВІДЕО

Після підпалу інші учасники акції швидко почали гасити полум’я
У Києві чоловік у військовій формі облив себе невідомою речовиною та вчинив самопідпал на Повітрофлотському проспекті біля будівлі Міністерства оборони.
У Києві чоловік у військовій формі підпалив себе біля Міноборони, - ВІДЕО Фото: скріншот

Чоловік заявляв про порушення своїх прав, пише "Громадське" з посиланням на прес-службу Київської поліції.

"Він намагався себе підпалити з певними вимогами. Нібито порушуються його права", - сказали в поліції.

Як пише "Кореспондент", Сергій Ульянов вже два роки намагається в суді відстояти рівні права з учасниками бойових дій. На знак протесту він вирішив підпалити себе біля будівлі Міністерства оборони.

Чоловік у військовій формі облив себе запалювальною речовиною і підпалив. Його намагалися зупинити, і після того, як на ньому загорівся одяг, кілька людей підбігли, повалили його на землю і загасили полум'я вогнегасником.

Пізніше потерпілому надавали допомогу лікарі "швидкої". Його з опіками забрали до лікарні.

Нагадаємо, що Українська добровольча армія (УДА) може стати частиною Збройних сил України (ЗСУ).

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26 07 2018 11:52
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