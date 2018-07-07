У Києві чоловік вистрілив у журналістку із травматичного пістолета

У Києві, неподалік столичного вокзалу, чоловік вистрілив із травматичної зброї і поранив журналістку каналу СТБ Євгенію Мотрич.

"Вона сильно не постраждала, ми підіймались до вокзалу, йшли на поїзд. І поряд сиділи троє чоловіків і один з них витяг пістолет, вистрілив у землю, коли поряд йшла дружина із маленькою дитиною. І куля зрикошетила і влучила їй у живіт", - повідомив чоловік журналістки Тарас Семенюк, інформує "Громадське".

Чоловік журналістки пояснив, що зловмисник стріляв із травматичної зброї. За його словами, він вчинив стрілянину раптово, не було жодного конфлікту.

"Можливо, він хотів налякати співрозмовників, можливо хотів похизуватись", - зазначив Семенюк.

Він додав, що його дружина наразі перебуває у шоковому стані, адже під час інциденту на руках у неї була дитина.

За словами Семенюка, стрілка затримали, ним виявився працівник підприємства "Укренерго". Поліція оперативно прибула на місце, додав чоловік журналістки.

Журналісти намагались зв'язатись з поліцією для з'ясування деталей інциденту, однак правоохоронці не відповіли на дзвінки.го