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У Києві озброєний чоловік захопив маршрутку і втік від поліції, - ФОТО

Пасажири не постраждали, оскільки встигли вискочити з автобуса
У Києві на Райдужному масиві вранці чоловік відкрив вогонь з пістолета і захопив маршрутку.
У Києві озброєний чоловік захопив маршрутку і втік від поліції, - ФОТО Фото: facebook/Андрій Романенко

Унаслідок цього поранення дістав один чоловік, за попередніми даними, водій маршрутки, повідомляє видання, - повідомляє портал dtp.kiev.ua.

Фото:dtp.kiev.ua

Як повідомляє портал, на вул. Малишка, 15 чоловік викинув з маршрутки водія, пасажири встигли вискочити.

Після події почалася погоня. На бул. Перова маршрутка протаранила автівку, внаслідок чого постраждав водій автомобіля. Через 3 км на колі на Райдужній маршрутка протаранила поліцейське авто, яке перегородило йому рух. Патрульні відкрили вогонь і пошкодили колеса та лобове скло автобуса.

Злочинець зник біля залізничної станції "Троєщина", де вийшов з розбитого транспортного засобу.

Поліція оголосила в розшук злочинця за застосування вогнепальної зброї. За описом: ріст 170-185 см, 30-35 років, одягнений у чорний камуфляж.

Нагадаємо, у Чернігові злочинець кинув гранату в поліцейських при спробі його затримання.

 
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02 03 2017 11:36
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