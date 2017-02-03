У Києві озброєний чоловік захопив маршрутку і втік від поліції, - ФОТО
Унаслідок цього поранення дістав один чоловік, за попередніми даними, водій маршрутки, повідомляє видання, - повідомляє портал dtp.kiev.ua.
Фото:dtp.kiev.ua
Як повідомляє портал, на вул. Малишка, 15 чоловік викинув з маршрутки водія, пасажири встигли вискочити.
Після події почалася погоня. На бул. Перова маршрутка протаранила автівку, внаслідок чого постраждав водій автомобіля. Через 3 км на колі на Райдужній маршрутка протаранила поліцейське авто, яке перегородило йому рух. Патрульні відкрили вогонь і пошкодили колеса та лобове скло автобуса.
Злочинець зник біля залізничної станції "Троєщина", де вийшов з розбитого транспортного засобу.
Поліція оголосила в розшук злочинця за застосування вогнепальної зброї. За описом: ріст 170-185 см, 30-35 років, одягнений у чорний камуфляж.
Нагадаємо, у Чернігові злочинець кинув гранату в поліцейських при спробі його затримання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків