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У Києві чоловік закопав у лісосмузі співмешканку, яка померла від пневмонії

Судмедекспертиза підтвердила смерть дівчини від двосторонньої пневмонії
У Дарницькому районі Києва чоловік закопав у лісосмузі свою співмешканку, яка, як з'ясувалося, померла від пневмонії.
У Києві чоловік закопав у лісосмузі співмешканку, яка померла від пневмонії Фото: kyiv.npu.gov.ua

У поліцію звернулися місцеві жителі, які побачили чоловіка, який нібито виносив до озера замотане тіло людини. На місце прибули правоохоронці, кінологи і рятувальники, які обстежили територію, але безрезультатно, повідомляє сайт поліції.

"Паралельно також відпрацьовувалася інформація щодо осіб, які проживають на цій території. Незабаром поліцейські "вирахували" 47-річного жителя Бердичева, якого обґрунтовано підозрювали у скоєнні цього злочину", - наголошено в повідомленні.

Чоловік розповів, що жив у вагончику разом з 24-річною дівчиною. Обидвоє працювали на будівельному майданчику. За його словами, молода співмешканка останнім часом хворіла, втім лікарів вони не викликали. Прийшовши одного разу з роботи, чоловік нібито побачив, що дівчина вже без ознак життя, тому вирішив поховати її. Він замотав тіло в ковдру і закопав його біля озера.

Чоловік показав працівникам поліції місце, де було закопане тіло.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство). Під час досудового розслідування правоохоронці отримали судово-медичні висновки. В результаті стало відомо, що дівчина дійсно померла від двосторонньої пневмонії.

Нагадаємо, що в Нацполіції нагородили правоохоронця з Рівненської області, який у 2011 році врятував життя новонародженій дівчинці, яку мати закопала в землю відразу після пологів.

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15 11 2017 19:58
ТЕГИ: Київ, смерть
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