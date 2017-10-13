У Києві чоловік зарізав таксиста, щоб продати його автомобіль на запчастини
Днями в Дніпровське управління поліції звернувся місцевий житель із заявою про зникнення 66-річного батька, який займався приватними перевезеннями. За його словами, після отримання чергового замовлення чоловік не повернувся додому, повідомляє сайт столичної поліції.
Співробітники карного розшуку встановили місцезнаходження автомобіля Volkswagen, на якому працював зниклий. Автомобіль знайшли у дворі будинку на території Деснянського району, а через деякий час побачили біля нього невідомого, який намагався його завести.
"Для встановлення особи і обставин чоловіка доправили в територіальне управління поліції, де він зізнався в убивстві", - розповів начальник Головного управління Нацполіції в місті Києві Андрій Крищенко.
Затриманий - 28-річний житель Деснянського району, раніше не судимий - зізнався, що він убив водія таксі, а автомобіль хотів продати на запчастини. Він розповів, що зупинив машину і попросив відвезти. Дорогою між ним і водієм виник конфлікт, а потім бійка. У результаті він схопив ніж і кілька разів ударив таксиста. Потім він вивіз і викинув тіло вбитого в лісосмузі.
Як з'ясувалося, пасажир завдав водієві близько двадцяти ножових поранень голови, тулуба і живота. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство), 185 (крадіжка) і 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.
Нагадаємо, що в четвер, 28 вересня, близько 23:00 невідомі з автомата Калашникова розстріляли депутата Черкаської міської ради Михайла Бінусова.
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