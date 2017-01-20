У Києві чоловік зарізав жінку на очах у її дітей

У Дніпровському районі Києва чоловік вдарив співмешканку на очах у її дітей, потерпіла померла від отриманих травм.

"Близько години ночі в чергову частину надійшло повідомлення про ножове поранення в квартирі на вулиці Райдужній. Правоохоронці, які терміново виїхали на виклик, не змогли потрапити в приміщення, але почули, що там плачуть діти і кличуть маму. Патрульні поспілкувалися з хлопчиками, які були закриті в квартирі. Діти пояснили, що їхня мама лежить в крові, а вони не можуть знайти ключі і відімкнути двері. Тому на місце одразу викликали спеціальні служби та лікарів", – повідомляє прес-служба ГУ Національної поліції в Києві.

За допомогою рятувальників правоохоронці потрапили у квартиру, де виявили мертвою 29-річну господиню з проникаючим колото-різаним ножовим пораненням спини, яка лежала на дивані. Крім того, в будинку були її 2-річний і 11-річний сини. Діти розповіли, що маму вдарив її співмешканець і втік.



Фото: ГУ Нацполіції у Києві

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та прилеглої території, поспілкувалася з сусідами і знайомими потерпілої. До відпрацювання також залучили кінолога зі службовим собакою. На вулиці біля будинку знайшли кухонний ніж зі слідами бурого кольору. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження. Дітей помістили у притулок, з ними працюють поліцейські психологи.

Крім того, поліцейські встановили, що останній місяць жінка проживала разом з 25-річним уродженцем Рівненської області. Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи зі встановлення місцезнаходження чоловіка та його затримання.



Фото: ГУ Нацполіції у Києві

Врешті-решт, оперативники знайшли молодого чоловіка і доставили в Дніпровське управління поліції. Вирішується питання про його арешт. Проводяться слідчі дії. Кримінальне провадження почали за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Запоріжжі правоохоронці затримали 65-річного місцевого жителя, який підозрюється у вбивстві власного зятя.