У Києві чоловік жбурнув вибухівкою у поліцейських

За попередніми даними, поліцейські серйозно не постраждали

У Києві на Троєщині на проспекті Маяковського чоловік жбурнув вибухівку в поліцейських.

Інцидент стався на зупинці громадського транспорту, втім наразі невідомо, чи це сталося під час перевірки документів у чоловіка, чи за інших обставин.

Внаслідок детонації вибухового пристрою було пошкоджено поліцейський автомобіль Toyota Prius (автівку прошило осколками, також розбите скло), торгівельний кіоск та павільйон громадського транспорту, передає "Еспресо".

Самі ж поліцейські, за попередніми даними, серйозно не постраждали.

Видання зауважує, що на місці подій був чоловік у наручниках, який, ймовірно, і є зловмисником, який напав на поліцейських.

На місці працюють працівники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки, які мають встановити, що саме вибухнуло на зупинці.

Нагадаємо, що в Київській області правоохоронці затримали фермера, у якого вилучили вибухові пристрої і марихуану.