У Києві чоловік жбурнув вибухівкою у поліцейських
Інцидент стався на зупинці громадського транспорту, втім наразі невідомо, чи це сталося під час перевірки документів у чоловіка, чи за інших обставин.
Внаслідок детонації вибухового пристрою було пошкоджено поліцейський автомобіль Toyota Prius (автівку прошило осколками, також розбите скло), торгівельний кіоск та павільйон громадського транспорту, передає "Еспресо".
Самі ж поліцейські, за попередніми даними, серйозно не постраждали.
Видання зауважує, що на місці подій був чоловік у наручниках, який, ймовірно, і є зловмисником, який напав на поліцейських.
На місці працюють працівники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки, які мають встановити, що саме вибухнуло на зупинці.
Нагадаємо, що в Київській області правоохоронці затримали фермера, у якого вилучили вибухові пристрої і марихуану.
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