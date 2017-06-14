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У Києві чиновник "Центру держземкадастру" попався на хабарі

Спершу посадовець вимагав від цивільної особи $15 тис за вплив на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру
У Києві під час отримання хабара в розмірі $10 тис. був затриманий колишній співробітник Обухівського міськрайонного виробничого відділу Київської обласної філії державного підприємства "Центр державного земельного кадастру".
У Києві чиновник "Центру держземкадастру" попався на хабарі Фото: kyiv.gp.gov.ua

"Встановлено, що колишній посадовець вимагав від цивільної особи $15 тис. за вплив на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру в Київській області під час ухвалення позитивного рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки в Обухівському районі Київської області та підписання наказу про передачу її в приватну власність. Злочинець був затриманий під час отримання ним другої частини неправомірної вигоди", - повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину за ст.369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) і обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали на хабарі у 5 млн доларів особу, яка здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків.

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14 06 2017 15:38
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