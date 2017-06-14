У Києві чиновник "Центру держземкадастру" попався на хабарі
"Встановлено, що колишній посадовець вимагав від цивільної особи $15 тис. за вплив на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру в Київській області під час ухвалення позитивного рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки в Обухівському районі Київської області та підписання наказу про передачу її в приватну власність. Злочинець був затриманий під час отримання ним другої частини неправомірної вигоди", - повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину за ст.369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) і обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали на хабарі у 5 млн доларів особу, яка здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа