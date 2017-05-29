У Києві чиновники транспортного ДП вкрали з бюджету близько 19 млн грн
"Так, одне з державних підприємств транспортної галузі оголосило відкриті торги на закупівлю послуг із забезпечення харчування, переможцем яких стало приватне підприємство, зареєстроване в м. Києві", - повідомляє прес-служба ДФС.
За результатами аналізу податкової звітності встановлено, що продукцію, необхідну для надання відповідних послуг, зазначене підприємство фактично не отримувало, а отже не могло реалізовувати такі послуги на адресу державного підприємства.
Внесення в офіційні документи відомостей, що не відповідають дійсності, призвело до ймовірної легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 18,7 млн. грн.
За цими фактами в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, здійснюється кримінальне провадження.
Нагадаємо, що директора ДП "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості" спіймали на хабарі.
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