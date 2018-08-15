У Києві демонтували 20 місць з продажу шаурми

Нагадаємо, що в Києві щонайменше 83 людини постраждали від отруєння вуличною їжею. У всі торгові вуличні заклади небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання. У зв'язку з масовим отруєнням та для попередження випадків захворювання гострою кишковою інфекцією в Києві тривають перевірки місць продажу вуличної їжі.

Раніше iPress.ua писав, що вже демонтували 6 таких об'єктів без дозвільних документів. Усього в місті працює 8 демонтажних бригад. До кінця року їх кількість планують збільшити.