У Києві демонтували 20 місць з продажу шаурми
"Департамент міського благоустрою КМДА демонтував 20 незаконних об'єктів, де виготовляли і продавали шаурму без дозвільної документації", – йдеться у повідомленні на сайті Держпродспоживслужби.
Крім цього, тимчасово припинено роботу 25 об'єктів з продажу вуличної їжі. Всього Держпродспоживслужба Києва обстежила 59 місць продажу шаурми в столиці. У результаті перевірок відкрито кримінальне провадження та складено вісім адміністративних протоколів.
Нагадаємо, що в Києві щонайменше 83 людини постраждали від отруєння вуличною їжею. У всі торгові вуличні заклади небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання. У зв'язку з масовим отруєнням та для попередження випадків захворювання гострою кишковою інфекцією в Києві тривають перевірки місць продажу вуличної їжі.
Раніше iPress.ua писав, що вже демонтували 6 таких об'єктів без дозвільних документів. Усього в місті працює 8 демонтажних бригад. До кінця року їх кількість планують збільшити.
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