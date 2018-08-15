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У Києві демонтували 20 місць з продажу шаурми

Тимчасово припинено роботу 25 об'єктів з продажу вуличної їжі
У Києві знесли 20 незаконних об'єктів з продажу шаурми.
У Києві демонтували 20 місць з продажу шаурми Фото: iPress.ua

"Департамент міського благоустрою КМДА демонтував 20 незаконних об'єктів, де виготовляли і продавали шаурму без дозвільної документації", – йдеться у повідомленні на сайті Держпродспоживслужби.

Крім цього, тимчасово припинено роботу 25 об'єктів з продажу вуличної їжі. Всього Держпродспоживслужба Києва обстежила 59 місць продажу шаурми в столиці. У результаті перевірок відкрито кримінальне провадження та складено вісім адміністративних протоколів.

Нагадаємо, що в Києві щонайменше 83 людини постраждали від отруєння вуличною їжею. У всі торгові вуличні заклади небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання. У зв'язку з масовим отруєнням та для попередження випадків захворювання гострою кишковою інфекцією в Києві тривають перевірки місць продажу вуличної їжі.

Раніше iPress.ua писав, що вже демонтували 6 таких об'єктів без дозвільних документів. Усього в місті працює 8 демонтажних бригад. До кінця  року їх кількість планують збільшити.

Водночас перший заступник директора департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації Тарас Панчій заявив, що наразі у Києві більше 1000 незаконних точок продажу шаурми.
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15 08 2018 14:37
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