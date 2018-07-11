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У Києві демонтували меморіал героїв Небесної сотні, – ФОТО

З алеї Героїв Небесної Сотні прибрали пам'ятний хрест і стелу
У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні в середу, 7 листопада, демонтували стелу з фотографіями і пам'ятний хрест.
У Києві демонтували меморіал героїв Небесної сотні, – ФОТО Фото: lb.ua

Демонтаж запланували раніше для завершення слідчих експериментів щодо подій на Майдані, повідомляє LB.ua.

Стелу і хрест направлять на зберігання в Національний меморіальний комплекс – музей Революції гідності.

Після слідчого експерименту заплановано благоустрій та озеленення алеї.


Фото: lb.ua


Фото: lb.ua


Фото: lb.ua


Фото: lb.ua


Фото: lb.ua


Фото: lb.ua


Фото: lb.ua


Фото: lb.ua


Фото: lb.ua

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07 11 2018 20:25
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