CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на алеї Героїв Небесної Сотні в середу, 7 листопада, демонтували стелу з фотографіями і пам'ятний хрест.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві демонтували меморіал героїв Небесної сотні, – ФОТО
З алеї Героїв Небесної Сотні прибрали пам'ятний хрест і стелу
Фото: lb.ua
Демонтаж запланували раніше для завершення слідчих експериментів щодо подій на Майдані, повідомляє LB.ua.
Стелу і хрест направлять на зберігання в Національний меморіальний комплекс – музей Революції гідності.
Після слідчого експерименту заплановано благоустрій та озеленення алеї.
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Фото: lb.ua
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 11 2018 20:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку