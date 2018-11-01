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У Києві демонтували паркан навколо незаконної забудови на Печерську

Таке доручення комунальникам дав Київський міський голова Віталій Кличко
Співробітники комунального підприємства “Київський благоустрій” демонтували будівельний паркан на місці незаконної забудови у Печерському районі столиці, поблизу ботанічного саду.
У Києві демонтували паркан навколо незаконної забудови на Печерську Фото: "Укрінформ"

Таке доручення комунальникам дав Київський міський голова Віталій Кличко, який особисто інспектував будівництво, повідомляє "Укрінформ".

"Паркан має бути знятий, і ми будемо чекати результатів від правоохоронних органів щодо законності цього будівництва. Разом з тим представник забудовника пообіцяв меру та громаді зупинити на даний момент будівництво", - підкреслив міський голова.

Він наголосив, що жодних дозвільних документів на будівництво на цій ділянці не існує.

Зазначимо, раніше громадські активісти звернулися до мера Києва з проханням зупинити незаконне будівництво на земельній ділянці № 44, по вул. Мічуріна у Печерському районі міста Києва.

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11 01 2018 13:37
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