БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСпівробітники комунального підприємства “Київський благоустрій” демонтували будівельний паркан на місці незаконної забудови у Печерському районі столиці, поблизу ботанічного саду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві демонтували паркан навколо незаконної забудови на Печерську
Таке доручення комунальникам дав Київський міський голова Віталій Кличко
Фото: "Укрінформ"
Таке доручення комунальникам дав Київський міський голова Віталій Кличко, який особисто інспектував будівництво, повідомляє "Укрінформ".
"Паркан має бути знятий, і ми будемо чекати результатів від правоохоронних органів щодо законності цього будівництва. Разом з тим представник забудовника пообіцяв меру та громаді зупинити на даний момент будівництво", - підкреслив міський голова.
Він наголосив, що жодних дозвільних документів на будівництво на цій ділянці не існує.
Зазначимо, раніше громадські активісти звернулися до мера Києва з проханням зупинити незаконне будівництво на земельній ділянці № 44, по вул. Мічуріна у Печерському районі міста Києва.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 01 2018 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
No articles