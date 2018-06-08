НОВИНИУ Києві демонтували шість кіосків, де продавали шаурму, а до 15 вересня планується знести всі незаконні кіоски.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві демонтували шість кіосків, де продавали шаурму
Зазначено, що у них відсутня дозвільна документація
Фото: gettyimages.com
Про це повідомив перший заступник глави Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій, передає 44.ua.
"Ми вже демонтували шість кіосків, де продавали шаурму. У них була відсутня дозвільна документація. Це кіоски-причепи на вул. Малишка (Дарниця), біля ст. м. "Харківська" та на Оболоні", - сказав він.
Крім того, на останньому засіданні Комісії з питань розміщення тимчасових споруд було прийнято рішення демонтувати всі незаконно розміщені кіоски у Києві до 15 вересня.
Нагадаємо, в Києві щонайменше 83 людини постраждали від отруєння вуличною їжею. У всі торгові точки небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання.
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06 08 2018 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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