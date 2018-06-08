Зазначено, що у них відсутня дозвільна документація

У Києві демонтували шість кіосків, де продавали шаурму, а до 15 вересня планується знести всі незаконні кіоски.

Про це повідомив перший заступник глави Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій, передає 44.ua.

"Ми вже демонтували шість кіосків, де продавали шаурму. У них була відсутня дозвільна документація. Це кіоски-причепи на вул. Малишка (Дарниця), біля ст. м. "Харківська" та на Оболоні", - сказав він.

Крім того, на останньому засіданні Комісії з питань розміщення тимчасових споруд було прийнято рішення демонтувати всі незаконно розміщені кіоски у Києві до 15 вересня.