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У Києві демонтували шість кіосків, де продавали шаурму

Зазначено, що у них відсутня дозвільна документація
У Києві демонтували шість кіосків, де продавали шаурму, а до 15 вересня планується знести всі незаконні кіоски.
У Києві демонтували шість кіосків, де продавали шаурму Фото: gettyimages.com

Про це повідомив перший заступник глави Департаменту міського благоустрою Тарас Панчій, передає 44.ua. 

"Ми вже демонтували шість кіосків, де продавали шаурму. У них була відсутня дозвільна документація. Це кіоски-причепи на вул. Малишка (Дарниця), біля ст. м. "Харківська" та на Оболоні", - сказав він. 

Крім того, на останньому засіданні Комісії з питань розміщення тимчасових споруд було прийнято рішення демонтувати всі незаконно розміщені кіоски у Києві до 15 вересня.

Нагадаємо, в Києві щонайменше 83 людини постраждали від отруєння вуличною їжею. У всі торгові точки небезпечну продукцію поставляв один суб'єкт господарювання.

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06 08 2018 18:58
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