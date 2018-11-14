У Києві для незрячих людей біля пам'яток поставлять їхні 3D-моделі

Біля визначних пам'яток у Києві розмістять їхні точні 3D-копії та підпишуть шрифтом Брайля.

Завдяки цьому люди з порушенням зору зможуть ознайомитися з цією частиною української культури, пише "Платформа".

Відкриють проект у 2019 році копією Софійського собору. Спочатку на 3D-принтері з полімерного пластику створять зменшену архітектурну модель пам’ятки, потім виготовлять силіконову форму, а на фінальному етапі виллють фігуру із бронзи. Цей процес триватиме орієнтовно 3 місяці, адже кожна модель складається приблизно зі 100 деталей. Софійський собор у мініформаті буде знаходитися на п’єдесталі з білого мармуру, як і табличка з текстом Брайля та описом об’єкту.

"Ми провели перемовини із потенційними меценатами та виконавцями й досягнули домовленостей, які дозволяють нам починати роботу. Моделі будуть виготовлені та встановлені за рахунок благодійників", – пояснює начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

Згодом планують створити зменшені копії монументу "Батьківщина-Мати", Золотих воріт, Андріївської церкви, пам’ятника Володимиру Великому тощо.

Нагадаємо, що корпорація Microsoft випустила мобільний додаток Seeing AI, призначений для людей з вадами зору та сліпих людей. Додаток працює на базі нейромереж: коли користувач наводить камеру телефону на об'єкт, додаток розпізнає його і розповідає, що відбувається навколо.