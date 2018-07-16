У Києві засудили двох чоловіків, які грабували та гвалтували жінок

Деснянський районний суд м. Києва засудив до 9 та 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна двох чоловіків, які грабували та гвалтували жінок.

Установлено, що зловмисники знайомились із молодими жінками та запрошували їх на побачення, повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва на сторінці у Facebook.

Після спільного вживання алкогольних напоїв, чоловіки викрадали у жінок золоті прикраси, мобільні телефони та грошові кошти.

Крім того, деякі з потерпілих зазнали насилля від обвинувачених.

Зловмисники примушували задовольняти їх статеву пристрасть природним та неприродним способом, після чого у грубій формі вимагали від жінок віддати їм ювелірні вироби та грошові кошти.

Загалом від дій зловмисників постраждало 5 жінок.

Обвинувачені частково визнали свою вину.

"Вироком Деснянського районного суду м. Києва зловмисників засуджено до 9 та 8 років позбавлення волі відповідно з конфіскацією майна. До вступу вироку у законну силу зловмисники перебуватимуть під вартою", - відзначили у прокуратурі.

Нагадаємо, двоє чоловіків зґвалтували 24-річну дівчину, яка подорожувала автостопом по Україні. Це сталося неподалік від зони відчуження Чорнобильської атомної станції.