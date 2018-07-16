У Києві засудили двох чоловіків, які грабували та гвалтували жінок
Установлено, що зловмисники знайомились із молодими жінками та запрошували їх на побачення, повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва на сторінці у Facebook.
Після спільного вживання алкогольних напоїв, чоловіки викрадали у жінок золоті прикраси, мобільні телефони та грошові кошти.
Крім того, деякі з потерпілих зазнали насилля від обвинувачених.
Зловмисники примушували задовольняти їх статеву пристрасть природним та неприродним способом, після чого у грубій формі вимагали від жінок віддати їм ювелірні вироби та грошові кошти.
Загалом від дій зловмисників постраждало 5 жінок.
Обвинувачені частково визнали свою вину.
"Вироком Деснянського районного суду м. Києва зловмисників засуджено до 9 та 8 років позбавлення волі відповідно з конфіскацією майна. До вступу вироку у законну силу зловмисники перебуватимуть під вартою", - відзначили у прокуратурі.
Нагадаємо, двоє чоловіків зґвалтували 24-річну дівчину, яка подорожувала автостопом по Україні. Це сталося неподалік від зони відчуження Чорнобильської атомної станції.
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