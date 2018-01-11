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У Києві до весни повернули обмеження швидкості 50 км/год на основних магістралях

"На носі зимовий період, і дорожні умови не дозволятимуть рухатися з такою швидкістю".
У Києві до весни повернули обмеження швидкості 50 км/год на основних магістралях, де раніше було дозволено розганятися до 80 км/год.
У Києві до весни повернули обмеження швидкості 50 км/год на основних магістралях Фото: Інформатор

"Для тих, хто вже звик їздити 80 км/год по 17 основних магістралях Києва нагадую, що з 1 листопада, згідно з рішенням КМДА, дозволена швидкість по всіх вулицях міста буде 50 км/год. Чому так? Тому що на носі зимовий період і дорожні умови в цю пору року вже не дозволятимуть рухатися з такою швидкістю", - нагадав перший заступник голови Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

Швидкісний ліміт буде підвищено знову до 80 км/год з 1 квітня наступного року.

З 1 січня 2018 року в Україні набуло чинності нове обмеження швидкості руху транспорту в населених пунктах - 50 км/год. Правила дорожнього руху передбачають можливість підвищення швидкісного режиму на ділянках доріг, де створені безпечні умови. Для цього необхідне узгодження уповноваженого підрозділу Національної поліції. У Києві цим скористалися в жовтні 2018 року, коли Київрада прийняла список із 17 доріг, де швидкісне обмеження підвищили до 80 км/год.

Також, автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху може запрацювати наприкінці 2018-го – на початку 2019 року.

 
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01 11 2018 11:35
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