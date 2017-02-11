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У Києві дитина викликала поліцію, щоб врятувати брата від побиття п'яного батька

У молодшого хлопчика виявили синці на скроні та в ділянці тім'я
У Києві 13-річний підліток викликав патрульних, аби врятувати молодшого брата від знущань батька.
У Києві дитина викликала поліцію, щоб врятувати брата від побиття п Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Старший брат подзвонив у поліцію і попросив патрульних "якомога швидше приїхати та допомогти", оскільки батько бив його 10-річного брата, повідомляє патрульна поліція України у Facebook. Виклик надійшов вдень 31 жовтня.

Поліцейські розповідають, що коли прибули на виклик, у квартирі перебували двоє неповнолітніх дітей та їхній батько.

"У помешканні було брудно, а хлопчики виглядали недоглянутими. Діти розповіли, що їхня мама зараз перебуває у лікарні і живуть вони з татом", - зазначили в поліції.

Як з'ясувалося, батько має пристрасть до алкоголю і на момент приїзду патрульних теж мав ознаки сп'яніння. Патрульні оглянули обох дітей, у молодшого хлопчика виявили синці на скроні та в ділянці тім'я.

Інспектори викликали на місце швидку допомогу та працівників відділу ювенальної превенції. Про випадок також повідомили бабусю хлопчиків, кажуть в поліції. Обох дітей у супроводі патрульних госпіталізували. Зараз цією справою "займаються відповідні служби", додали в поліції.

Нагадаємо, що за даними аналітиків ЮНІСЕФ, щороку в різних країнах світу сотні мільйонів дітей та неповнолітніх стають жертвами насильства.

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02 11 2017 10:56
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