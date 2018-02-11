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У Києві евакуювали станцію метро "Майдан Незалежності"

Невідомий повідомив про замінування
У Києві у п'ятницю, 2 листопада, анонім телефоном повідомив про замінування станції метро "Майдан Незалежності".
У Києві евакуювали станцію метро "Майдан Незалежності" Фото: wikimedia.org

Про це близько 19:00 розповіли в Київському метрополітені.

Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку на станцію "Хрещатик" зачинили на вхід та вихід. Проводилася перевірка.

Згодом перевірку завершили.

"Станцію "Майдан Незалежності" + пересадку на станцію "Хрещатик" відчинено на вхід та вихід. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", – повідомили в метрополітені.

Нагадаємо, вчора правоохоронці шукали вибухівку на столичних вокзалах.

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02 11 2018 20:16
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