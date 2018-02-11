CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві у п'ятницю, 2 листопада, анонім телефоном повідомив про замінування станції метро "Майдан Незалежності".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві евакуювали станцію метро "Майдан Незалежності"
Невідомий повідомив про замінування
Фото: wikimedia.org
Про це близько 19:00 розповіли в Київському метрополітені.
Станцію "Майдан Незалежності" і пересадку на станцію "Хрещатик" зачинили на вхід та вихід. Проводилася перевірка.
Згодом перевірку завершили.
"Станцію "Майдан Незалежності" + пересадку на станцію "Хрещатик" відчинено на вхід та вихід. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", – повідомили в метрополітені.
Нагадаємо, вчора правоохоронці шукали вибухівку на столичних вокзалах.
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02 11 2018 20:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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