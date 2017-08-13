У Києві евакуювали Центральний залізничний вокзал ОНОВЛЕНО

У неділю, 13 серпня, правоохоронці евакуювали персонал і відвідувачів Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", близько 17:00 правоохоронці оточили будівлю вокзалу і вивели відвідувачів та персонал.

Згідно з оголошеннями, будівлю вокзалу оточили правоохоронці у зв'язку із загрозою мінування, і вхід всередину заборонений.

Оновлення. За повідомленням поліції Києва, після огляду будівлі та прилеглої території небезпечних предметів не виявили.

"Щойно правоохоронці отримали повідомлення про замінування центрального залізничного вокзалу, на місце виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи. Аби убезпечити громадян, територію обгородили та евакуювали 1170 пасажирів і 70 працівників вокзалу. Збоїв у русі потягів не було", – зазначають у поліції.

Поліцейські провели ретельний огляд, у результаті якого жодних небезпечних предметів і речовин не виявили. Роботу вокзалу відновили близько 18:00.

Загалом через повідомлення про замінування залізничного вокзалу евакуювали 1250 осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція розшукує жартівника.

Нагадаємо, у столиці Франції Парижі з музею Лувр правоохоронці у середу, 2 серпня, провели евакуацію відвідувачів.