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У Києві евакуюють центральний залізничний вокзал і ТЦ "Гулівер" після повідомлення про мінування

Евакуйовано понад тисячу людей
У Києві евакуюють центральний залізничний вокзал, торговий центр "Гулівер" та одну з лікарень після повідомлень про замінування.
У Києві евакуюють центральний залізничний вокзал і ТЦ "Гулівер" після повідомлення про мінування Фото: nemiga.info

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що про мінування будівель повідомив анонім по телефону. На місці працюють правоохоронці та вибухотехніки.Із залізничного вокзалу і лікарні було евакуйовано понад тисячу людей. Евакуація відвідувачів "Гулівера" триває.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про призупинення роботи аеропортів у низці міст через повідомлення про мінування.

У поліції пізніше повідомили про завершення перевірки в більшості аеропортів, підозри не підтвердилися. Зазначалося, що надходили повідомлення про замінування аеропортів у Рівному, Вінниці, Запоріжжі, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Ужгороді, Івано-Франківську, Херсоні та Одесі.

У поліції повідомляли, що перевірки істотно не позначилися на роботі аеропортів, однак зафіксовано окремі затримки рейсів.

 

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14 11 2017 20:27
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