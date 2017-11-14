У Києві евакуюють центральний залізничний вокзал і ТЦ "Гулівер" після повідомлення про мінування
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Зазначається, що про мінування будівель повідомив анонім по телефону. На місці працюють правоохоронці та вибухотехніки.Із залізничного вокзалу і лікарні було евакуйовано понад тисячу людей. Евакуація відвідувачів "Гулівера" триває.
Нагадаємо, 10 листопада стало відомо про призупинення роботи аеропортів у низці міст через повідомлення про мінування.
У поліції пізніше повідомили про завершення перевірки в більшості аеропортів, підозри не підтвердилися. Зазначалося, що надходили повідомлення про замінування аеропортів у Рівному, Вінниці, Запоріжжі, Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Ужгороді, Івано-Франківську, Херсоні та Одесі.
У поліції повідомляли, що перевірки істотно не позначилися на роботі аеропортів, однак зафіксовано окремі затримки рейсів.
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