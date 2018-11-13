CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталося масштабне пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, через що гаряча вода затопила проїжджу частину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві гаряча вода затопила дорогу на вулиці Шота Руставелі
На місці вже працюють представники комунального підприємства "Київтеплоенерго" та столичної поліції
Фото: з відкритих джерел
"Зараз на місце прибуває два аварійних авто та машина для евакуації автомобілів, що потрапили в зону підтоплення. Людей, постраждалих унаслідок пошкодження тепломережі, немає", - повідомили у Київській міській держадміністрації.
На фото із соцмереж видно, що у яму, яка утворилася в асфальті, потрапило авто. За словами очевидців, водій та пасажири, відразу вилізли з авто і врятуватися.
Наразі рух транспорту перекрили. Проїхати по вулиці Шота Руставелі в напрямку вулиці Антоновича неможливо.
У Telegram-каналі "Київпастрансу" повідомили, що заблоковано рух тролейбусів 3, 12, 14, 40, 40к та автобуса № 69.
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