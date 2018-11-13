У Києві гаряча вода затопила дорогу на вулиці Шота Руставелі На місці вже працюють представники комунального підприємства "Київтеплоенерго" та столичної поліції

У Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталося масштабне пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, через що гаряча вода затопила проїжджу частину.

Фото: з відкритих джерел

"Зараз на місце прибуває два аварійних авто та машина для евакуації автомобілів, що потрапили в зону підтоплення. Людей, постраждалих унаслідок пошкодження тепломережі, немає", - повідомили у Київській міській держадміністрації. На фото із соцмереж видно, що у яму, яка утворилася в асфальті, потрапило авто. За словами очевидців, водій та пасажири, відразу вилізли з авто і врятуватися. Наразі рух транспорту перекрили. Проїхати по вулиці Шота Руставелі в напрямку вулиці Антоновича неможливо. У Telegram-каналі "Київпастрансу" повідомили, що заблоковано рух тролейбусів 3, 12, 14, 40, 40к та автобуса № 69.

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