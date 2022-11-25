У Києві Зеленський зустрівся з главою МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зустрівся у Києві з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це Клеверлі написав у Twitter в п’ятницю.

"Президенте Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не тільки словами. Я дав вам обіцянку сьогодні. Британія має намір дотриматися її", - йдеться у дописі.

Зеленський подякував Клеверлі за візит у цей визначальний час. Про це глава держави написав у Телеграмі.

"Велика Британія поруч з Україною в цей визначальний для нас час. Ми ніколи не забудемо цього. Дякую державному секретарю в закордонних справах Великої Британії Джеймсу Клеверлі за візит!" – зазначив Зеленський.

Клеверлі прибув до Києва, щоб зустрітися з керівництвом України та анонсував новий пакет підтримки. Він включатиме 3 млн фунтів стерлінгів (3,6 млн доларів США) на допомогу у відновленні інфраструктури, зокрема шкіл та притулків, які були зруйновані з початку війни. Ці кошти також будуть спрямовані на підтримку жертв сексуального насильства під час російської агресії.

Крім того, Британія передасть 24 карети швидкої допомоги та 11 машин екстреної допомоги, у тому числі шість броньованих автомобілів.

Візит глави МЗС Британії відбувся після візиту до Києва прем'єра Ріші Сунака в суботу.