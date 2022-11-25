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У Києві Зеленський зустрівся з главою МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зустрівся у Києві з Президентом Володимиром Зеленським.
У Києві Зеленський зустрівся з главою МЗС Британії Фото: Укрінформ
Про це Клеверлі написав у Twitter в п’ятницю.
 
"Президенте Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не тільки словами. Я дав вам обіцянку сьогодні. Британія має намір дотриматися її", - йдеться у дописі.
 
Зеленський подякував Клеверлі за візит у цей визначальний час. Про це глава держави написав у Телеграмі.
 
 
"Велика Британія поруч з Україною в цей визначальний для нас час. Ми ніколи не забудемо цього. Дякую державному секретарю в закордонних справах Великої Британії Джеймсу Клеверлі за візит!" – зазначив Зеленський.
 
Клеверлі прибув до Києва, щоб зустрітися з керівництвом України та анонсував новий пакет підтримки. Він включатиме 3 млн фунтів стерлінгів (3,6 млн доларів США) на допомогу у відновленні інфраструктури, зокрема шкіл та притулків, які були зруйновані з початку війни. Ці кошти також будуть спрямовані на підтримку жертв сексуального насильства під час російської агресії.
 
Крім того, Британія передасть 24 карети швидкої допомоги та 11 машин екстреної допомоги, у тому числі шість броньованих автомобілів.
 
Візит глави МЗС Британії відбувся після візиту до Києва прем'єра Ріші Сунака в суботу.
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25 11 2022 15:15
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