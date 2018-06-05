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У Києві горіла взуттєва фабрика

Вогнем пошкоджено і знищено меблі та виробниче обладнання, закопчено стіни та стелю виробничого приміщення
У Києві горіла взуттєва фабрика, рятувальники евакуювали працівників підприємства, які знаходилися на час займання у будівлі.
У Києві горіла взуттєва фабрика Фото: ДСНС

Займання виникло увечері 5 травня у виробничій будівлі фабрики спортивного взуття по вул. Сім’ї Сосніних, що у Святошинському районі Києва.

"Під час гасіння пожежі із будівлі було евакуйовано 2-х чоловік, працівників швейного цеху", - повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Загиблих та травмованих немає.

Пожежники встановили, що на 3-му поверсі 4-поверхової виробничої будівлі у виробничому швейному цеху сталося загоряння меблів та виробничого обладнання.

Пожежу площею 100 квадратних метрів ліквідували за годину. До гасіння залучили 45 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

Нагадаємо, в м. Біла Церква (Київська обл.) сталася пожежа на складах з виробами з гуми (ймовірно, автомобільними шинами), постраждали дві людини.

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