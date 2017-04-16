У Києві горіло складське приміщення в промзоні

На щастя, ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі встановлюється

У Києві сталася пожежа на покрівлі складської будівлі одного із заводів по вулиці Будіндустрії, 7.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 19:16 15 квітня.

До місця виклику направили рятувальників. Вогнеборці приїхали і встановили, що займання сталося в двоповерховому цегляному складському приміщенні розміром 30х100 м, де зберігалися покрівельні матеріали (бітумна черепиця, ондулін, руберойд та інші), на горищному поверсі площею 250 кв. м, з розповсюдженням вогню на покрівлю на площі 100 кв. м.

Фото:dsns.gov.ua/

Не гаючи часу, рятувальники одразу ж приступили до гасіння пожежі. Завдяки злагодженим діям столичних ДержНСників пожежу вдалося локалізувати о 21:13, запобігши при цьому розповсюдженню вогню на всю площу будівлі, та о 21:26 - ліквідувати.

Фото:dsns.gov.ua/

На місці події працювало 52 людини особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в м. Києві та 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

На щастя, ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Фото:dsns.gov.ua/

Нагадаємо, 13 квітня в Одесі виникла пожежа на причалі в дачних будинках, гасіння якої ускладнювалось поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під'їздів до моря для забору води.