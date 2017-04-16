У Києві горіло складське приміщення в промзоні
Про це повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам о 19:16 15 квітня.
До місця виклику направили рятувальників. Вогнеборці приїхали і встановили, що займання сталося в двоповерховому цегляному складському приміщенні розміром 30х100 м, де зберігалися покрівельні матеріали (бітумна черепиця, ондулін, руберойд та інші), на горищному поверсі площею 250 кв. м, з розповсюдженням вогню на покрівлю на площі 100 кв. м.
Фото:dsns.gov.ua/
Не гаючи часу, рятувальники одразу ж приступили до гасіння пожежі. Завдяки злагодженим діям столичних ДержНСників пожежу вдалося локалізувати о 21:13, запобігши при цьому розповсюдженню вогню на всю площу будівлі, та о 21:26 - ліквідувати.
Фото:dsns.gov.ua/
На місці події працювало 52 людини особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в м. Києві та 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
На щастя, ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі встановлюється.
Фото:dsns.gov.ua/
Нагадаємо, 13 квітня в Одесі виникла пожежа на причалі в дачних будинках, гасіння якої ускладнювалось поодинокими вибухами побутових газових балонів та каністр, щільністю забудови та відсутністю під'їздів до моря для забору води.
Попередня причина займання дачних будиночків вночі 11 та 13 квітня на причалі в районі 411-ї батареї Одесі – занесення вогню ззовні.
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