CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві через пожежу в ангарі згоріли чотири автобуси, ще 30 одиниць транспорту вдалося врятувати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві горів ангар: вогонь знищив чотири автобуси
Унаслідок загоряння ніхто не постраждав
Фото: ДСНС
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Загоряння сталося в одному з автобусів PAZ, згодом вогонь перекинувся на інші автобуси. Пожежу рятувальники загасили за півгодини.
До гасіння вогню долучили 13 одиниць техніки та 50 рятувальників. Причину пожежі з’ясовують. Унаслідок загоряння ніхто не постраждав.
Нагадаємо, вчора на Запорізькому залізорудному комбінаті у селі Мала Білозерка в шахті зайнялися кабелі. Внаслідок пожежі постраждали шестеро шахтарів.
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09 03 2018 19:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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