У Києві горів ангар: вогонь знищив чотири автобуси Унаслідок загоряння ніхто не постраждав

У Києві через пожежу в ангарі згоріли чотири автобуси, ще 30 одиниць транспорту вдалося врятувати.

Фото: ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Загоряння сталося в одному з автобусів PAZ, згодом вогонь перекинувся на інші автобуси. Пожежу рятувальники загасили за півгодини. До гасіння вогню долучили 13 одиниць техніки та 50 рятувальників. Причину пожежі з’ясовують. Унаслідок загоряння ніхто не постраждав. Нагадаємо, вчора на Запорізькому залізорудному комбінаті у селі Мала Білозерка в шахті зайнялися кабелі. Внаслідок пожежі постраждали шестеро шахтарів.

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