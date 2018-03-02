У Києві горів дитячий корпус психіатричної лікарні імені Павлова

У Києві в суботу, 3 лютого, горів дитячий корпус Київської міської клінічної психоневрологічної лікарні імені Павлова на вулиці Кирилівській, 103.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 3 лютого о 17:25 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшла заявка про пожежу в дитячому корпусі психіатричної лікарні ім. Павлова.

"По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів інформація про пожежу підтвердилась. Займання сталося в одному із кабінетів на четвертому поверсі. О 18:12 пожежу було локалізовано. Вже о 18:19 пожежу ліквідовано", – розповіли в ДСНС.

Під час пожежі з будівлі на безпечну відстань вивели 17 дітей, жодна особа не постраждала. На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Причини загоряння встановлює слідство.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України констатує, що 1,2 млн громадян мають психічні розлади.