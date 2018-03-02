У Києві горів дитячий корпус психіатричної лікарні імені Павлова
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 3 лютого о 17:25 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшла заявка про пожежу в дитячому корпусі психіатричної лікарні ім. Павлова.
"По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів інформація про пожежу підтвердилась. Займання сталося в одному із кабінетів на четвертому поверсі. О 18:12 пожежу було локалізовано. Вже о 18:19 пожежу ліквідовано", – розповіли в ДСНС.
Під час пожежі з будівлі на безпечну відстань вивели 17 дітей, жодна особа не постраждала. На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Причини загоряння встановлює слідство.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України констатує, що 1,2 млн громадян мають психічні розлади.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа