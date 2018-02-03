Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Києві готують новий тендер на проект флагштока за 47 мільйонів

У КМДА зазначили, що наразі проект знаходиться на погодженні у Мінкульті
У Київській міській державній адміністрації не відмовилися від ідеї проекту флагштока за 47 мільйонів гривень.
У Києві готують новий тендер на проект флагштока за 47 мільйонів Фото: Fotolia / aviavlad

Про це Українській правді повідомили у прес-службі КМДА.

"Від ідеї не відмовились. Проект флагштока в роботі. Наразі було відсутнє погодження Мінкульту, а тендер був запланований на 28 лютого. Тож цей тендер відмінили і буде оголошено новий.

У КМДА зазначили, що наразі проект знаходиться на погодженні у Мінкульті.

Як відомо, у Київській адміністрації заявили, що мають намір встановити флагшток з найбільшим прапором країни у центрі міста за 47,5 мільйона гривень.

Пізніше ЗМІ писали, що у Києві скасували тендер на спорудження флагштоку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 03 2018 21:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

Кофі Аннан: соцмережі та інформаційні технології є загрозою демократії

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.