ПОЛІТИКА НОВИНИУ Київській міській державній адміністрації не відмовилися від ідеї проекту флагштока за 47 мільйонів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві готують новий тендер на проект флагштока за 47 мільйонів
У КМДА зазначили, що наразі проект знаходиться на погодженні у Мінкульті
Фото: Fotolia / aviavlad
Про це Українській правді повідомили у прес-службі КМДА.
"Від ідеї не відмовились. Проект флагштока в роботі. Наразі було відсутнє погодження Мінкульту, а тендер був запланований на 28 лютого. Тож цей тендер відмінили і буде оголошено новий.
У КМДА зазначили, що наразі проект знаходиться на погодженні у Мінкульті.
Як відомо, у Київській адміністрації заявили, що мають намір встановити флагшток з найбільшим прапором країни у центрі міста за 47,5 мільйона гривень.
Пізніше ЗМІ писали, що у Києві скасували тендер на спорудження флагштоку.
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02 03 2018 21:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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