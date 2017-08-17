У Києві грабіжники влаштували стрілянину на вулиці

На місце прибули лікарі "швидкої", які надають потерпілому медичну допомогу

У столиці введено план "Перехоплення" у зв'язку зі стріляниною у Шевченківському районі Києва, де невідомі намагались пограбувати бізнесмена.

"Правоохоронці розшукують зловмисника, який, зі слів свідків, разом зі спільником зник із місця чорним автомобілем. У чергову частину зателефонували свідки і повідомили: у Шевченківському районі на вулиці Зоологічній невідомий стріляв у чоловіка", - повідомила речник Нацполіції Києва Оксана Блищик, інформує Espreso.tv.

На виклик вирушила слідчо-оперативна група територіального управління, співробітники карного розшуку та автопатрулі. Усі наряди орієновані на розшук та затримання стрілка, який, зі слів свідків, втік темним автомобілем. Введено план "Перехоплення".

На місце прибули лікарі "швидкої", які надають потерпілому медичну допомогу.

Правоохоронці встановили особу пораненого чоловіка: він – приватний підприємець, 1989 р.н. За інформацією лікарів, у потерпілого два вогнепальні поранення. Його доставили в лікарню.

Зі слів свідків, пролунало кілька пострілів: імовірно, стріляли із травматичної зброї. При цьому нападники намагалися відібрати у чоловіка сумку із грішми.

Нагадаємо, 15 серпня під Білою Церковою на Київщині невідомі із травматичної зброї обстріляли автомобіль голови ГО "Авто-Євро-Сила" Олега Ярошевича.