У Києві громадський транспорт сьогодні курсуватиме на три години довше

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту буде подовжено на 3 години.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов, повідомил у прес-службі КМДА.

За словами Симонова, останній заїзд наземного транспорту відбудеться о 4-5 годині ранку.

"Тому можна говорити про майже цілодобовий режим роботи наземного пасажирського транспорту у новорічну ніч. Фунікулер також працюватиме цілодобово", - заявив він.

Симонов нагадав, що у зв’язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді буде обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду.

Нагадаємо, у Києві на новорічні свята поліція буде працювати в посиленому режимі.