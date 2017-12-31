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У Києві громадський транспорт сьогодні курсуватиме на три години довше

Останній заїзд наземного транспорту відбудеться о 4-5 годині ранку
У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту буде подовжено на 3 години.
У Києві громадський транспорт сьогодні курсуватиме на три години довше Фото: УНІАН

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов, повідомил у прес-службі КМДА.

За словами Симонова, останній заїзд наземного транспорту відбудеться о 4-5 годині ранку.

"Тому можна говорити про майже цілодобовий режим роботи наземного пасажирського транспорту у новорічну ніч. Фунікулер також працюватиме цілодобово", - заявив він.

Симонов нагадав, що у зв’язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді буде обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду.

Нагадаємо, у Києві на новорічні свята поліція буде працювати в посиленому режимі.

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31 12 2017 15:22
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