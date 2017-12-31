CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня роботу столичного метрополітену та наземного пасажирського транспорту буде подовжено на 3 години.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві громадський транспорт сьогодні курсуватиме на три години довше
Останній заїзд наземного транспорту відбудеться о 4-5 годині ранку
Фото: УНІАН
Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов, повідомил у прес-службі КМДА.
За словами Симонова, останній заїзд наземного транспорту відбудеться о 4-5 годині ранку.
"Тому можна говорити про майже цілодобовий режим роботи наземного пасажирського транспорту у новорічну ніч. Фунікулер також працюватиме цілодобово", - заявив він.
Симонов нагадав, що у зв’язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді буде обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду.
Нагадаємо, у Києві на новорічні свята поліція буде працювати в посиленому режимі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 12 2017 15:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- ФОТО У сутичках під Жовтневим палацом постраждали 60 нацгвардійців, – ФОТО ВІДЕО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа