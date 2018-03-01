У Києві грудень був одним з найтепліших за 136 років, - метеорологи
Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише "Радіо Свобода".
"Средньомісячна температура повітря грудня у столиці склала +1,6 градуса за Цельсієм, що перевищує кліматичну норму на 3,9 градуси…Найхолодніше у Києві було 11-го числа, коли мінімальна температура опустилась до 3,8 градусів морозу, а найтепліше вже через 5 днів, коли максимальна температура досягла +9,8 градусів", – йдеться в повідомленні на сайті обсерваторії.
Водночас другим серед найвологіших з 1891 року грудень став завдяки випаданню 129 міліметрів опадів, що склало дві з половиною місячні норми, повідомили в обсерваторії.
За даними метеорологів, усього у грудні було встановлено п’ять температурних рекордів.
Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 26 грудня у Києві спостерігалася найтепліша ніч з 1881 року.
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