У Києві грудень був одним з найтепліших за 136 років, - метеорологи

Грудень 2017 року у Києві став одним з найтепліших за 136 років спостереження.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише "Радіо Свобода".

"Средньомісячна температура повітря грудня у столиці склала +1,6 градуса за Цельсієм, що перевищує кліматичну норму на 3,9 градуси…Найхолодніше у Києві було 11-го числа, коли мінімальна температура опустилась до 3,8 градусів морозу, а найтепліше вже через 5 днів, коли максимальна температура досягла +9,8 градусів", – йдеться в повідомленні на сайті обсерваторії.

Водночас другим серед найвологіших з 1891 року грудень став завдяки випаданню 129 міліметрів опадів, що склало дві з половиною місячні норми, повідомили в обсерваторії.

За даними метеорологів, усього у грудні було встановлено п’ять температурних рекордів.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 26 грудня у Києві спостерігалася найтепліша ніч з 1881 року.