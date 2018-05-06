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У Києві група курсантів не оплатила проїзд у метро, перестрибнувши турнікети, - ВІДЕО

Випадок з масовим перестрибуванням через турнікети трапився 1 червня
Група курсантів Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка перестрибнули через турнікети метро, не оплативши проїзд. Метрополітен звернувся до інституту за поясненням дій курсантів.
У Києві група курсантів не оплатила проїзд у метро, перестрибнувши турнікети, - ВІДЕО Фото: wikipedia.org

Метрополітен повідомив керівництво Військового інституту КНУ імені Шевченка про "порушення правил оплати проїзду, пільгового проходу та користування турнікетами у підземці", - повідомила речниця КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон.

Зазначимо, випадок з масовим перестрибуванням через турнікети трапився 1 червня на станції метро "Виставковий центр". Відео інциденту оприлюднила спільнота Kyiv Live.

На відео помітно, як близько 20 курсантів у камуфляжі перестрибує через турнікети.  

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05 06 2018 19:42
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