У Києві група курсантів не оплатила проїзд у метро, перестрибнувши турнікети, - ВІДЕО Випадок з масовим перестрибуванням через турнікети трапився 1 червня

Група курсантів Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка перестрибнули через турнікети метро, не оплативши проїзд. Метрополітен звернувся до інституту за поясненням дій курсантів.

Фото: wikipedia.org

Метрополітен повідомив керівництво Військового інституту КНУ імені Шевченка про "порушення правил оплати проїзду, пільгового проходу та користування турнікетами у підземці", - повідомила речниця КП "Київський метрополітен" Наталя Макогон. Зазначимо, випадок з масовим перестрибуванням через турнікети трапився 1 червня на станції метро "Виставковий центр". Відео інциденту оприлюднила спільнота Kyiv Live. На відео помітно, як близько 20 курсантів у камуфляжі перестрибує через турнікети.

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