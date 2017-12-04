У Києві хочуть обмежити продаж алкоголю на час Євробачення

Співробітники Нацполіціі просять у столичної влади заборонити продаж алкоголю на час проведення Євробачення - 2017.

Про це повідомив депутат Київради Олександр Пабат на своїй сторінці в Facebook.

"Сухий закон" пропонують ввести на території Євромістечка на Хрещатику.

"Від міста знову хочуть обмежень на продаж міцних напоїв. На цей раз Нацполіція просить столичну адміністрацію прийняти рішення, розпорядження "Про заборону реалізації пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, столових вин ..." до Євробачення", - пише Пабат.

За словами Пабата, "сухий закон" пропонується ввести c 4 по 15 травня і з 8 по 13 травня на території біля Міжнародного виставкового центру.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко прокоментував заборону на участь в "Євробаченні" представниці Росії Юлії Самойлової. Зазначивши, що Росії потрібна не участь в "Євробаченні", а провокація.