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У Києві хочуть обмежити продаж алкоголю на час Євробачення

"Сухий закон" пропонують ввести на території Євромістечка на Хрещатику
Співробітники Нацполіціі просять у столичної влади заборонити продаж алкоголю на час проведення Євробачення - 2017.
У Києві хочуть обмежити продаж алкоголю на час Євробачення Фото: NewsBel

Про це повідомив депутат Київради Олександр Пабат на своїй сторінці в Facebook.

"Сухий закон" пропонують ввести на території Євромістечка на Хрещатику.

"Від міста знову хочуть обмежень на продаж міцних напоїв. На цей раз Нацполіція просить столичну адміністрацію прийняти рішення, розпорядження "Про заборону реалізації пива (крім пива у пластиковій тарі), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, столових вин ..." до Євробачення", - пише Пабат.

За словами Пабата, "сухий закон" пропонується ввести c 4 по 15 травня і з 8 по 13 травня на території біля Міжнародного виставкового центру.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко прокоментував заборону на участь в "Євробаченні" представниці Росії Юлії Самойлової. Зазначивши, що Росії потрібна не участь в "Євробаченні", а провокація.

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12 04 2017 15:47
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