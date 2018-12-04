У Києві хочуть обмежити використання поліетиленових пакетів

Київрада затвердила проект, яким обмежить використання поліетиленових пакетів у магазинах.

Відповідно до проекту рішення, Київрада рекомендуватиме суб’єктам господарювання сфери торгівлі і послуг пропонувати покупцям альтернативу одноразовим поліетиленовим пакетам. Це можуть бути біологічні полімерні чи паперові пакети, багаторазові торбини тощо, передає прес-служба КМДА.

Як зазначається у проекті рішення, у багатьох країнах прийняті або розробляються законодавчі акти, які прямо забороняють використання полімерів. Натомість споживачам пропонують паперові пакети, які повністю безпечні для людини.

"За офіційними даними, у масштабах ЄС щороку в сміттєвому відрі виявляються 8 млрд пакетів. В середньому громадянин ЄС використовує близько 200 поліетиленових пакетів в рік, як правило тільки один раз. Багато з цих пакетів пізніше виявляються в світовому океані з катастрофічними наслідками для морської фауни, оскільки поліетилен практично не розкладається і не перетравлюється. Крім того, вони збираються течіями в величезні “сміттєві плями” площею в кілька сотень тисяч квадратних кілометрів", - зазначив автор відповідного проекту рішення Костянтин Яловий.

За його словами, нормативно-правові акти України не передбачають право органів місцевого самоврядування встановлювати заборону обігу товарів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також визначати заходи відповідальності суб'єктів підприємництва за порушення таких приписів.

Таким чином, питання заборони використання та продажу поліетиленових пакетів повинно насамперед вирішуватись централізовано на державному рівні, адже потребує змін у законодавчих актах України. Тому рішення Київради, якщо його підтримають депутати на пленарному засіданні носитиме рекомендаційний характер.

Нагадаємо, що Київська міська рада 85 голосами підтримала петицію про заборону поліетиленових пакетів 20 грудня.