Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Києві хочуть збудувати гірськолижний комплекс відпочинку "Пирогово"

У КМДА шукають інвестора для реалізації проекту
У Голосіївському районі Києва на території колишнього сміттєзвалища може з'явиться гірськолижний комплекс "Пирогово", де можна буде відпочити в будь-яку пору року.
У Києві хочуть збудувати гірськолижний комплекс відпочинку "Пирогово" Фото: з відкритих джерел

Столична влада найближчим часом планують оголосити конкурс з метою пошуку інвесторів для реалізації проекту. Планується, що для зведення гірськолижного комплексу знадобитися 12,3 млн євро, - йдеться в повідомленні департаменту економіки та інвестицій КМДА.

Згідно із задумом, на території всесезонного комплексу для відпочинку працюватимуть кафе, ресторан, спортивні майданчики для відпочинку взимку і влітку, магазини та парк.

"З цією метою розпочато підготовчі роботи для проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво гірськолижного комплексу з об'єктами розважально-рекреаційного призначення для активного всесезонного відпочинку "Пирогово" у Голосіївському районі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у першому кварталі поточного року потік туристів до столиці України зберігав позитивну динаміку, а також рекордно збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 09 2017 17:22
ТЕГИ: Київ, КМДА
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.