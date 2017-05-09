У Києві хочуть збудувати гірськолижний комплекс відпочинку "Пирогово"
Столична влада найближчим часом планують оголосити конкурс з метою пошуку інвесторів для реалізації проекту. Планується, що для зведення гірськолижного комплексу знадобитися 12,3 млн євро, - йдеться в повідомленні департаменту економіки та інвестицій КМДА.
Згідно із задумом, на території всесезонного комплексу для відпочинку працюватимуть кафе, ресторан, спортивні майданчики для відпочинку взимку і влітку, магазини та парк.
"З цією метою розпочато підготовчі роботи для проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора до реалізації проекту "Будівництво гірськолижного комплексу з об'єктами розважально-рекреаційного призначення для активного всесезонного відпочинку "Пирогово" у Голосіївському районі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у першому кварталі поточного року потік туристів до столиці України зберігав позитивну динаміку, а також рекордно збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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