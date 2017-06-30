У Києві ховають загиблого полковника Шаповала

У Києві у п'ятницю, 30 червня, поховають загиблого співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Максима Шаповала.

Як повідомляє "Укрінформ", в Будинку офіцерів в центрі столиці розпочалася церемонія прощання з загиблим.

Очікується прибуття голів силових відомств.

У вівторок уранці на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська у Києві вибухнув автомобіль Mercedes: загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал.

За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, для убезпечення витоку будь-якої інформації всі члени слідчо-оперативної групи, які задіяні для розслідування, проходять поліграф "для відсутності можливості сумнівів розслідування в режимі он-лайн".

Загиблий полковник був першим кіборгом, група військових під його керівництвом першою зайшла до Донецького аеропорту у 2014 році.