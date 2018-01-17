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У Києві інспектор райуправління поліції попався на хабарі

Правоохоронці вимагав понад $1 тис. за непритягнення до відповідальності
У Києві під час отримання 1100 доларів хабара затримано інспектора сектору ювенальної превенції Голосіївського районного управління Національної поліції.
У Києві інспектор райуправління поліції попався на хабарі Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Згідно з матеріалами СБУ і Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, зазначені кошти службовець вимагав й отримав від фізичної особи за непритягнення його до кримінальної відповідальності", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури у Facebook.

Інспектори затримали "на гарячому" - після отримання ним другої частини суми в розмірі 500.

Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що в Одеській області затримали капітана поліції за хабар у розмірі 2 тисячі доларів.

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17 01 2018 17:59
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