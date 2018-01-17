У Києві інспектор райуправління поліції попався на хабарі
"Згідно з матеріалами СБУ і Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, зазначені кошти службовець вимагав й отримав від фізичної особи за непритягнення його до кримінальної відповідальності", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури у Facebook.
Інспектори затримали "на гарячому" - після отримання ним другої частини суми в розмірі 500.
Дії затриманого кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що в Одеській області затримали капітана поліції за хабар у розмірі 2 тисячі доларів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа