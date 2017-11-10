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У Києві із депозитних скриньок викрали 350 тисяч доларів та кілограм золота

Зловмисники знімали банківські скриньки на фальшиві паспорти із вклеєними у документи особистими фотокартками
Столичні правоохоронці розшукують групу злодіїв, які викрали близько 350 тисяч доларів та кілограм золота у злитках із депозитних скриньок фінансової установи.
У Києві із депозитних скриньок викрали 350 тисяч доларів та кілограм золота Фото: ГУ НП у Києві

За попередньою інформацією, у групі "працює" щонайменше троє осіб, - повідомляє прес-служба поліції Києва.

"На початку жовтня 2017 року до столичної поліції надійшло повідомлення про зникнення речей та грошей зі скриньки одного із банків у Подільському районі столиці. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Потерпілий – 54-річний підприємець – розповів правоохоронцям, що деякий час орендує скриньку у депозитарії банківського відділення, де зберігає 42 тис. доларів, 5 тис. євро та кілограм золота у маленьких злитках. За тиждень до подій цінності були на місці, а нині чоловік виявив їх відсутність", – йдеться у повідомленні.

Фото:ГУ НП у Києві

Зазначається, що на місці до поліції звернувся другий клієнт – 42-річний мешканець Києва – із аналогічним повідомленням. Із його скриньки зникли 25 тис. доларів, 40 тис. євро, 360 фунтів стерлінгів.

Згодом до правоохоронців надійшло ще одне повідомлення про крадіжку у фінансовій установі: із депозитної скриньки жителя Київської області теж зникли гроші.

Слідчо-оперативні групи провели огляд місць подій, опитали працівників банку, передивилися записи із камери відеонагляду.

Проведеним аналізом поліцейські встановили, що до цих злочинів причетні троє чоловіків, які знімали банківські скриньки на фальшиві паспорти із вклеєними у документи особистими фотокартками.

Фото:ГУ НП у Києві

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці викрили співробітницю відділення одного з банків, яка організувала схему розкрадання банківських коштів.


 

 

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11 10 2017 21:15
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