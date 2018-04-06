CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві із гранатомета стріляли по будівлі одного із ритуальних бюро в районі Байкового кладовища.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві із гранатомета стріляли у ритуальне бюро
Снаряд застряг у стіні і, на щастя, не вибухнув
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Інцидент стався сьогодні близько четвертої години ранку на вулиці Волзькій Голосіївського району міста, - повідомляє прес-служба місцевої поліції.
Про надзвичайну подію у поліцію заявив охоронець ритуального закладу.
Прибувши на виклик, правоохоронці виявили снаряд, що застряг у стіні і не вибухнув.
Вибухотехніки успішно знешкодили боєприпас, тож унаслідок події потерпілих немає.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Нагадаємо, в один із магазинів у Мукачеві (Закарпатська область) вистрілили з гранатомета.
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