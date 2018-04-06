У Києві із гранатомета стріляли у ритуальне бюро Снаряд застряг у стіні і, на щастя, не вибухнув

У Києві із гранатомета стріляли по будівлі одного із ритуальних бюро в районі Байкового кладовища.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Інцидент стався сьогодні близько четвертої години ранку на вулиці Волзькій Голосіївського району міста, - повідомляє прес-служба місцевої поліції. Про надзвичайну подію у поліцію заявив охоронець ритуального закладу. Прибувши на виклик, правоохоронці виявили снаряд, що застряг у стіні і не вибухнув. Вибухотехніки успішно знешкодили боєприпас, тож унаслідок події потерпілих немає. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice Нагадаємо, в один із магазинів у Мукачеві (Закарпатська область) вистрілили з гранатомета.

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