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У Києві із гранатомета стріляли у ритуальне бюро

Снаряд застряг у стіні і, на щастя, не вибухнув
У Києві із гранатомета стріляли по будівлі одного із ритуальних бюро в районі Байкового кладовища.
У Києві із гранатомета стріляли у ритуальне бюро Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Інцидент стався сьогодні близько четвертої години ранку на вулиці Волзькій Голосіївського району міста, - повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Про надзвичайну подію у поліцію заявив охоронець ритуального закладу.

Прибувши на виклик, правоохоронці виявили снаряд, що застряг у стіні і не вибухнув.

Вибухотехніки успішно знешкодили боєприпас, тож унаслідок події потерпілих немає.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Нагадаємо, в один із магазинів у Мукачеві (Закарпатська область) вистрілили з гранатомета.

 
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04 06 2018 13:10
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