У Києві керівник відділення держбанку за хабарі роздавав майно роботодавця

Зведена група правоохоронців 17 серпня затримала під час отримання 60 тисяч гривень хабара керівника київського відділення Укрексімбанку.

Також правоохоронці зафіксували другий випадок хабарництва з зазначеним корупціонером. Глава банку раніше за $10 тисяч незаконно передав майно, яке знаходилося на відповідальному зберіганні в АТ Укрексімбанк, повідомляє прокуратура Києва.

У першому випадку службовець також прийняв хабар від підприємця за передачу в оренду цілісного майнового комплексу, який належить банку.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали начальника відділу поліції аеропорту Київ при отриманні останньої частини хабара від загальних $7 тисяч. Гроші правоохоронець вимагав у іноземця за повернення паспорта і закриття уголовноо виробництва.

Нагадаємо, на передачі хабара, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.