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У Києві керівник відділення держбанку за хабарі роздавав майно роботодавця

У Києві керівник відділення держбанку за хабарі роздавав майно роботодавця
Зведена група правоохоронців 17 серпня затримала під час отримання 60 тисяч гривень хабара керівника київського відділення Укрексімбанку.
У Києві керівник відділення держбанку за хабарі роздавав майно роботодавця Фото: lifedon.com.ua

Також правоохоронці зафіксували другий випадок хабарництва з зазначеним корупціонером. Глава банку раніше за $10 тисяч незаконно передав майно, яке знаходилося на відповідальному зберіганні в АТ Укрексімбанк, повідомляє прокуратура Києва.

У першому випадку службовець також прийняв хабар від підприємця за передачу в оренду цілісного майнового комплексу, який належить банку.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали начальника відділу поліції аеропорту Київ при отриманні останньої частини хабара від загальних $7 тисяч. Гроші правоохоронець вимагав у іноземця за повернення паспорта і закриття уголовноо виробництва.

Нагадаємо, на передачі хабара, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.

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17 08 2017 20:33
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