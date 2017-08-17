У Києві керівник відділення держбанку за хабарі роздавав майно роботодавця
Також правоохоронці зафіксували другий випадок хабарництва з зазначеним корупціонером. Глава банку раніше за $10 тисяч незаконно передав майно, яке знаходилося на відповідальному зберіганні в АТ Укрексімбанк, повідомляє прокуратура Києва.
У першому випадку службовець також прийняв хабар від підприємця за передачу в оренду цілісного майнового комплексу, який належить банку.
Слідство триває.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали начальника відділу поліції аеропорту Київ при отриманні останньої частини хабара від загальних $7 тисяч. Гроші правоохоронець вимагав у іноземця за повернення паспорта і закриття уголовноо виробництва.
Нагадаємо, на передачі хабара, 11 серпня, затримали начальника митного поста "Західний" Львівської митниці ДФС.
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