У Києві кіберполіція викрила мережу фейкових інтернет-магазинів, які працювали по всій країні

Департамент кіберполіції в Києві спільно з прокуратурою викрили мережу фейкових інтернет-магазинів, які діяли по всій Україні.

"Починаючи з 2013 року, в країні провадили діяльність такі інтернет-магазини: konfitel.com, layaway.com.ua, docamarket.com, elman.com.ua, tradestar.com.ua, etorg.biz, zumer.com.ua, kievplasma.com.ua, kucha.com.ua, domotech.kiev.ua, tehnogarant.com.ua, які насправді пропонували неіснуючі товари... Для діяльності інтернет-магазинів були створені і зареєстровані також фіктивні підприємства ТОВ "Технопарк -центр", ТОВ "ЛТД-ПРОДУКТ", ФОП "Хмеленко О.О.", ФОП "Козінцов О.С." та інші, на які оформлялися банківські рахунки і картки", - повідомляє відомство на сторінці у Facebook.

Для більшої достовірності шахраї забезпечили діяльність "кол-центрів", за допомогою яких здійснювався зворотний зв'язок із замовниками. Договори про надання послуг Інтернету і телефонного зв'язку оформлялися на підставних осіб.

"За результатами обшуків правоохоронці вилучили близько $19 тис., вісім банківських карток, чотири ноутбуки, планшет, вісім мобільних телефонів, близько 50 сім-карт різних мобільних операторів, скретч-карти від використаних сім-карт, два мобільні інтернет-модеми, договори на отримання телекомунікаційних послуг, чорнові записи, предмети одягу, які використовувалися шахраями при вчиненні злочинів", - наголошується в повідомленні.

Організатора шахрайської схеми заарештовано. Вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення зазначених злочинів, а також постраждалих.

Нагадаємо, що кіберполіція знешкодила організовану групу "автошахраїв", які розсилали потерпілим СМС з інформацією про начебто "виграш" авто і отримували кошти під виглядом сплати певного відсотку податку від вартості автомобіля або якогось іншого обов'язкового платежу.