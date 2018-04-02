У Києві кілька десятків людей вийшли на мітинг проти "Національних дружин"
Мітингарі виступають проти легітимізації парамілітарних рухів в Україні. Люди вийшли на вулиці з плакатами "Ми не хочемо ніяких дружин", "Там, де ходять строєм, свободи не буде", б’ють в барабани та вигукують "За суспільство без насильства!". Про це повідомляє "Громадське".
Фото: "Громадське"
Кілька десятків людей прийшли на Поштову площу у центрі міста, де протестують проти нової організації.
"Національні дружини" - проект так званого "азовського кола", пов'язаного з полком Національної гвардії "Азов" та його ветеранами.
28 січня в Києві так звану присягу склали близько 600 "дружинників" з усієї країни. У той день вони пройшли маршем центральними вулицями столиці.
Командир "Національних" дружин заявив, що багато її членів сповідують ідеологію "модерного націоналізму". "Дружинники" заявили про себе як про організацію з широким колом повноважень: від боротьби з браконьєрством у Канівському водосховищі до закриття нелегальних ігрових залів та охорони громадського правопорядку.
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