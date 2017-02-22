У Києві командира поліції підозрюють у крадіжці 6 млн грн, призначених на премії для бійців

Було розроблено та реалізовано злочинну схему, яка передбачала нарахування окремим працівникам полку грошей для виплати премій

Прокуратура підозрює командира полку поліції особливого призначення (ППОП) № 2 ГУ Національної поліції в місті Києві та ще кількох працівників поліції у привласненні 6 млн грн. бюджетних коштів.

За даними слідства, з початку 2016 по лютий 2017 року особовому складу ППОП № 2 ГУНП у місті Києві нараховані 12,40 млн грн., однак фактично виплачено готівкою лише приблизно 6,00 млн грн.

Як встановило слідство, командир ППОП № 2 ГУНП в місті Києві, його заступник, начальник управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку – головний бухгалтером ГУНП у м. Києві, головний спеціаліст відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві, голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації атестованих працівників ППОП № 2 ГУ НП у місті Києві привласнили приблизно 6 млн грн. Про це свідчить ухвала Дніпровського районного суду м. Києва від 14 лютого.

Вони розробили та реалізували злочинну схему, яка передбачала нарахування окремим працівникам полку ППОП № 2 ГУНП в місті Києві (в матеріалам справи їх назвали "довіреними особами") грошей для виплати премій та видачу особовому складу лише половини нарахованої суми. Таким чином, на думку слідства, державному бюджету завдано шкоду на 6 млн грн.

Суд задовольнив клопотання прокуратури м. Києва, яка розслідує кримінальне провадження № 42016100000001135 від 18.11.2016, та відсторонив полковника поліції від посади командира ППОП №2 ГУНП в м. Києві, якого було затримано 10 лютого, на два місяці до 11 квітня.

В рамках цього кримінального провадження також арештована бухгалтерська документація за 2016-2017 роки.

На сайті Національної поліції вказано, що командиром полку ППОП № 2 ГУНП у м. Києві є Ігор Післярюк. На цю посаду його було призначено у квітні 2016 року. Післярюк очолював цей полк і раніше, коли він називався міліцейським.

У своїй декларації за 2015 рік Ігор Післярюк вказав, що отримав 178 тис грн. зарплатні та 200 грн. премії. Він володіє двома квартирами (59 та 28 кв м), його дружина Світлана має дві земельні ділянки по 0,06 га та дачний будинок на 38 кв м. На Післярюка записана автівка Тойота Корола 2007 року випуску, на дружину Шкода Октавія 2001 р.в.

Нагадаємо, голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, що належить до однієї з найбагатших родин України, провів у грудні через сесію облради рішення про встановлення для себе як чиновника додаткових "надбавки, премії та матеріальної допомоги".