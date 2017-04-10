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У Києві компанія з продажу води дала хабар інституту експертизи

Позитивний висновок санітарно-епідеміологічної експертизи оцінили в 40 тис. гривень
Провідного наукового співробітника держпідприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Медведя" затримали на хабарі 40 тис. гривень.
У Києві компанія з продажу води дала хабар інституту експертизи Фото: dcz.gov.ua

Гроші йому дав представник підприємства, що займається реалізацією питної води, "за здійснення впливу на посадових осіб зазначеного ДП з розроблення і затвердження технічної документації та отримання позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи", повідомляє прокуратура Києва.

Наукового працівника затримали відразу після отримання грошей.

Нагадаємо, що співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на вимаганні чотирьох поліцейських в зоні проведення АТО.

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04 10 2017 19:16
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