У Києві компанія з продажу води дала хабар інституту експертизи

Провідного наукового співробітника держпідприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Медведя" затримали на хабарі 40 тис. гривень.

Гроші йому дав представник підприємства, що займається реалізацією питної води, "за здійснення впливу на посадових осіб зазначеного ДП з розроблення і затвердження технічної документації та отримання позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи", повідомляє прокуратура Києва.

Наукового працівника затримали відразу після отримання грошей.

Нагадаємо, що співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на вимаганні чотирьох поліцейських в зоні проведення АТО.