У Києві котів визнають частиною екосистеми

Комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства підтримала петицію з проханням визнати бездомних котів частиною екосистеми Києва і надати їм необхідний захист.

"Щоб захистити тварин від жорстокого поводження, необхідно визнати вуличних котів частиною екосистеми міста Києва та заборонити їх безпричинне виловлювання і вбивство", - переконана автор петиції Вікторія Кирилюк.

За її словами, також слід дозволити котам вільно жити і пересуватися в підвалах, горищах та інших місцях їх постійного перебування, оскільки вони виконують важливу функцію - знищують гризунів, - йдеться на сайті Київради.

Депутати також заслухали альтернативну точку зору - представники кількох будинкових кооперативів висловилися проти того, щоб бездомні тварини жили на дахах і в підвалах, адже вони можуть бути носіями небезпечних недуг і провокувати алергічні реакції. Однак мер Києва Віталій Кличко пообіцяв знайти компроміс.

"Ми живемо у великому місті. Хтось виступає "за", хтось "проти". Нам потрібно завжди шукати компроміси і знаходити рішення, які влаштовували б обидві сторони... І якщо є підтримка суспільства тієї чи іншої петиції, ми не можемо залишатися осторонь. Тому профільні комісії повинні розглянути звернення про визнання котів частиною екосистеми Києва і розробити план дій", - сказав він.

Виконавчому органу Київради (КМДА) доручено розробити програму реалізації петиції і представити її вже через місяць. Також свій висновок повинні надати фахівці з дотримання санітарних норм.

Нагадаємо, український стартап гаджетів для домашніх тварин, які збирають дані про активність тварини і передають цю інформацію власнику, привернув швецькі інвестиції.