У Києві ліквідували конвертаційний центр з річним оборотом 1 млрд гривень

Під час обшуків вилучено близько 800 тис. доларів

У Києві співробітники прокуратури і Служби безпеки припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, який діяв у столиці і низці інших регіонів.

Конвертцентр надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

При цьому, загальна сума "проконвертованих" грошей тільки за 2017 рік становила понад 1 млрд гривень, повідомляє прес-секретар Генпрокуратури Лариса Сарган у Facebook.

"Під час обшуків вилучено близько 800 тис. доларів, комп'ютерна техніка, документи. А також, знайдені деякі цікаві речі, які можуть представляти інтерес не тільки для політологів і експертів, а й для прихильників деяких політиків", - повідомила Сарган.

"P.S. Вадим Альперін - найвідоміший одеський контрабандист з часів незалежності", - додала прес-секретар ГПУ.

Нагадаємо, що в Київській області правоохоронці ліквідували конвертцентр з оборотом понад 100 млн гривень.