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У Києві ліквідували конвертцентр з обігом 200 млн гривень

Під час обшуків вилучено 38,9 тис. доларів і 111 тис. гривень
Державна фіскальна служба ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 200 млн гривень.
У Києві ліквідували конвертцентр з обігом 200 млн гривень Фото: wallpaperspider.com

За його словами, конвертцентр "обслуговував" підприємства Києва, Київської та інших областей України.

Про це повідомив перший заступник ДФС Сергій Білан у Фейсбуці.

"Група осіб, починаючи з 2015 року, через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні і фіктивні компанії надавала підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Свої послуги зловмисники оцінювали в 10-12%", - написав Білан.

Під час проведених 19-ти обшуків в офісах конвертцентру, банку, автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено 38,9 тис. доларів, 111 тис. гривень, дев'ять одиниць комп'ютерної техніки, 30 печаток підприємств, 45 банківських карток і 20 мобільних телефонів.

Також була вилучена документація, що підтверджує протиправну діяльність, і чорнові записи.

На 50 банківських розрахункових рахунків фіктивних підприємств, відкритих в трьох банках, накладено арешт.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше поліція, СБУ і прокуратура припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі.

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16 02 2017 21:20
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