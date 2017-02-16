У Києві ліквідували конвертцентр з обігом 200 млн гривень
За його словами, конвертцентр "обслуговував" підприємства Києва, Київської та інших областей України.
Про це повідомив перший заступник ДФС Сергій Білан у Фейсбуці.
"Група осіб, починаючи з 2015 року, через підконтрольні їм транзитно-конвертаційні і фіктивні компанії надавала підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Свої послуги зловмисники оцінювали в 10-12%", - написав Білан.
Під час проведених 19-ти обшуків в офісах конвертцентру, банку, автомобілях і за місцем проживання фігурантів вилучено 38,9 тис. доларів, 111 тис. гривень, дев'ять одиниць комп'ютерної техніки, 30 печаток підприємств, 45 банківських карток і 20 мобільних телефонів.
Також була вилучена документація, що підтверджує протиправну діяльність, і чорнові записи.
На 50 банківських розрахункових рахунків фіктивних підприємств, відкритих в трьох банках, накладено арешт.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше поліція, СБУ і прокуратура припинили діяльність конвертаційного центру в Одесі.
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