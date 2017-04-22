У Києві люди вийшли на марш захисту прав тварин, – ФОТО

У центрі Києва пройшов марш на захист прав тварин, ініціатори та учасники якого закликають владу посилити відповідальність за жорстоке ставлення до тварин, а також обмежити їх використання з розважальною метою.

Як повідомила один з організаторів акції Юлія Петренко, в заході брали участь кілька сотень людей, пише УНІАН.

Вона додала, що перед представниками міської влади, які прийшли на акцію, активісти також порушили питання використання тварин для заробітку або розваги, наприклад, у цирках, зоопарках, для фотографування на вулицях.

"Ми виступаємо проти жорстокого поводження і за гуманний забій тварин, які використовуються в сільському господарстві, наприклад, корів, свиней, а також хутрових звірів", – заявила Петренко.

Вона повідомила, що учасники акції закликають владу підтримати законопроект №5119-1.

"Розроблено великий перелік вимог, який ми направимо в Кабінет міністрів і Київську міську державну адміністрацію", – повідомила Петренко, додавши, що зараз аналогічні акції проходять у Варшаві та Римі.



Фото: unian.ua



Фото: unian.ua



Фото: unian.ua



Фото: unian.ua



Фото: unian.ua



Фото: unian.ua



Фото: unian.ua



Фото: unian.ua



Фото: unian.ua



Фото: unian.ua

4 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо гуманного ставлення до тварин (№5119-1). Документ внесли на розгляд парламенту депутати Немирівський, Роман Мацола і Андрій Шинькович. Цим законопроектом у Кримінальному кодексі України встановлюється, що знущання над хребетними тваринами, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, караються арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Також встановлюється, що ті ж дії, вчинені у присутності малолітнього, караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Крім того, законопроектом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення про те, що жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мук або каліцтва, спричиняють накладення штрафу від 200 до 500 (нині – від 9 до 21) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, в суботу, 15 квітня, в Києві розпочався всеукраїнський мітинг "Цирк без тварин".