У Києві машина ГПУ стала винуватцем аварії
"27 травня в районі вул.Ковалевської (Голосіівський район) водій ГПУ, керуючи службовим автомобілем "Тойота Кемрі", не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими на узбіччі легковими автомобілями. Внаслідок зіткнення "Тойота", як і припарковані авто, отримала механічні пошкодження передньої частини та 2 коліс, що унеможливило його подальшу експлуатацію. Після зіткнення водій покинув автомобіль", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Внаслідок аварії ніхто не постраждав.
В салоні автомобіля поліція виявила та вилучила перепустку до будівлі ГПУ, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
"Автомобіль доставлений на штрафмайданчик. Вирішується питання щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, що мер міста Білгород-Дністровський Алла Гінак 21 травня потрапила в ДТП. Її госпіталізували у важкому стані.
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