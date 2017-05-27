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У Києві машина ГПУ стала винуватцем аварії

Автомобіль доставлений на штрафмайданчик
У Києві автомобіль Генеральної прокуратури став винуватцем дорожньої аварії, зіткнувшись з припаркованими на узбіччі легковими автомобілями.
У Києві машина ГПУ стала винуватцем аварії Фото: drive2.ru

"27 травня в районі вул.Ковалевської (Голосіівський район) водій ГПУ, керуючи службовим автомобілем "Тойота Кемрі", не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з припаркованими на узбіччі легковими автомобілями. Внаслідок зіткнення "Тойота", як і припарковані авто, отримала механічні пошкодження передньої частини та 2 коліс, що унеможливило його подальшу експлуатацію.  Після зіткнення водій покинув автомобіль", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва. 

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

В салоні автомобіля поліція виявила та вилучила перепустку до будівлі ГПУ, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

"Автомобіль доставлений на штрафмайданчик.  Вирішується питання щодо притягнення водія до адміністративної відповідальності", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, що мер міста Білгород-Дністровський Алла Гінак 21 травня потрапила в ДТП. Її госпіталізували у важкому стані.

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27 05 2017 13:55
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