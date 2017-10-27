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У Києві мати залишила 9-місячну дитину поблизу вокзалу та пішла пиячити

Хлопчиком опікуються лікарі
Поліція Києва розшукала матір, яка залишила 9-місячну дитину поблизу метро "Вокзальна".
У Києві мати залишила 9-місячну дитину поблизу вокзалу та пішла пиячити Фото: kyiv.npu.gov.ua

Жінка вночі покинула хлопчика біля входу до метро та пішла пиячити. Малюка на східцях помітили перехожі та віднесли до відділу поліції на станції "Київ-Пасажирський". Горе-матір знайшли, вирішується питання про притягнення її до відповідальності, інформує прес-служба столичного ГУ НП.

До правоохоронців напередодні пізно ввечері звернулися небайдужі громадяни, які принесли 9-місячного хлопчика. Перехожі розповіли, що на площі Вокзальній помітили жінку з дитиною в одній руці та пляшкою пива у другій. Вона поводила себе неадекватно. Коли ж очевидці проходили повз вхід до метро вдруге – побачили покинуту дитину.

Правоохоронці розшукали жінку за півтори години. При спілкуванні з нею виявилося, що дитина заважала 25-річній матері, яка приїхала із сином з Херсонської області, відпочивати та вживати алкогольні напої. Зараз вона спілкується зі слідчими та працівниками ювенальної превенції. Хлопчиком опікуються лікарі.

"Відомості про цю подію внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції, вирішується питання щодо правової кваліфікації події та притягнення горе-матері до відповідальності. Всю інформацію поліцейські передали до служби у справах дітей для подальшого розгляду матеріалів", - зазначила начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у місті Києві Оксана Поплавська.

Нагадаємо, що у Запоріжжі поліцейські запобігли продажу дитини за 5 тисяч доларів.

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27 10 2017 18:55
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